Путин назвал давление на Северную Корею "путем в никуда"

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Проблему ядерной программы КНДР можно решить только путем диалога, заявил Владимир Путин в своей статье в преддверии участия в саммите БРИКС. Давление на Пхеньян президент России назвал "путем в никуда". Он также рассказал, что Москва и Пекин разработали "дорожную карту" преодоления кризиса на Корейском полуострове.

Москва выступает за более тесную внешнеполитическую координацию стран БРИКС, прежде всего, в ООН и "Группе двадцати". Об этом заявил Владимир Путин в своей статье, которую публикуют ведущие СМИ в преддверии саммита организации. Встреча пройдёт в китайском Сямэне 4 и 5 сентября, передает "ТВ Центр".

Особое внимание российский лидер уделил теме борьбы с терроризмом. Владимир Путин отметил улучшение ситуации в Сирии, которого удалось достичь благодаря усилиям России. Обращаясь к странам-участницам БРИКС, президент призвал "не на словах, а на деле сформировать широкий антитеррористический фронт". Также Путин рассказал о позиции Москвы по Корейскому полуострову.

"По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда. Вместе с китайскими коллегами мы разработали "дорожную карту" урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряжённости, созданию механизма прочного мира и безопасности", - отметил президент.

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