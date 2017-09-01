В Сирии готовятся к новому учебному году

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К новому учебному году готовятся в Сирии. Но начнётся он, когда школы смогут принять учеников. Еще недавно большинство зданий боевики использовали, в том числе как склады боеприпасов. Но благодаря созданию зон деэскалации и введению перемирия учебные заведения начали приводить в порядок. Сейчас их ремонтируют, завозят мебель.

Тука - старший ребенок в семье, и единственный, кто помнит мирную жизнь. Ее младшие братья и сестры выросли в руинах. "Я училась в 3 классе, когда началась война. Я помню день, когда тут начали стрелять. Нам сказали, что больше мы в эту школу не пойдем", - рассказала "ТВ Центру" Тука аль-Хатиб.

Школа находится буквально в 20 метрах от их дома. Три года назад ее заняли террористы. Один из пригородов Дамаска. Боевые действия шли здесь еще несколько месяцев назад. Боевики использовали здание школы как опорный пункт. С крыши обстреливали мирные кварталы. Правительственные войска смогли выбить террористов отсюда. Остались следы от разорвавшихся снарядов, осколки мин, и десятки гильз.

В классе математики боевики хранили боеприпасы. В соседнем кабинете - спальня. В углу стояли кровати. Боевики сожгли все документы, когда покидали это район. "Мы не знаем, что они тут делали, что хранили. Когда я пришел сюда первый раз, увидел разруху, сгоревшие классы. Понадобится много усилий, чтобы все здесь восстановить", - отметил инженер Имат Амори.

Рабочие выгребают мусор, на этажах штукатурят стены, вставляют стекла. Скоро должны привезти новые парты. Директор показывает гордость школы - компьютерный класс. Оборудование собирали всем миром. "Только у половины детей есть компьютеры дома. Прогуливать точно никто не будет. Очень важно, чтобы они умели ими пользоваться", - сказал Марад Талад.

За годы войны в школьную программу внесли изменения. На уроках детям рассказывают, как может выглядеть замаскированная мина или неразорвавшийся снаряд.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.