На празднование Курбан-байрама в Москве собрались тысячи верующих

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В пятницу мусульмане всего мира отмечают один из самых главных праздников - Курбан-байрам. Он символизирует окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, которое верующий должен совершить хотя бы раз в жизни.

По традиции, праздник длится три дня. Люди собираются в мечетях на молитву, а после совершают обряд жертвоприношения. В домах накрывают столы, а часть угощения раздают малоимущим, передает "ТВ Центр".

В Москве главными площадками стали Соборная мечеть, Историческая и Мемориальная. В Башкирии, Татарстане, Крыму, на Северном Кавказе и в других регионах, где значительная часть населения – мусульмане, 1 сентября официально объявили выходной.