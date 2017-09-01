Путин и Лукашенко посетят учения "Запад-2017"

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Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят стратегические учения "Запад-2017". По словам Дмитрия Пескова, главы государств приедут на один из полигонов на территории России. Ранее Путин и Лукашенко вместе наблюдали за маневрами двух армий во время учений "Запад-2013".

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вместе посетят стратегические учения "Запад-2017" с участием армий двух стран. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств приедут на один из полигонов на территории России, пишет газета "Известия".

Последний раз Путин и Лукашенко вместе наблюдали за маневрами двух армий во время учений "Запад-2013". Сначала они проинспектировали учения в Гродненской области Белоруссии, после чего, перелетели в Калининградскую область России. Там на морское побережье высадился десант.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. В этих маневрах примут участие почти 12,7 тысячи военнослужащих. Среди них - более семи тысяч от армии Белоруссии и около 5,5 тысячи — от Вооруженных сил России.

Согласно легенде сентябрьских учений, на территорию Белоруссии и Калининградской области России проникли группы экстремистов. Их цель - проведение террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве. Экстремистов поддерживают с воздуха и с моря.

Ранее Минобороны России неоднократно подчеркивало, что эти учения носят сугубо оборонительный характер. В частности, замглавы ведомства Александр Фомин заявил, что опасения ряда СМИ о "российской угрозе" в связи с учениями "Запад-2017" не имеют ничего общего с реальностью.