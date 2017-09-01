Военные части могут взять шефство над школами в России

Теги: Общество школа минобрнауки

Министерство образования и науки направит региональным органам власти и общеобразовательным учреждениям методические рекомендации по взаимодействию школ с воинскими частями до конца года. Ведомство предлагает закрепить за каждой школой определенную воинскую часть.

Минобрнауки подготовит и направит региональным органам власти, а также общеобразовательным учреждениям методические рекомендации по взаимодействию школ с воинскими частями. Это произойдет до конца года, пишет газета "Известия".

Вероятно, произойдет закрепление за каждой школой определенной воинской части. Институт шефства может стать эффективным инструментом военно-патриотического воспитания, отметили в Минобрнауки.

Сейчас в России около 94 тысяч образовательных учреждений. Среди них 42 тысячи школ. В сентябре учебный год начался примерно у 15,5 миллиона школьников. Это почти на миллион больше, чем в прошлом году.

Министерство готовит методические рекомендации во исполнение постановления правительства "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы". Принятый в декабре 2015 года документ предусматривает различные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию учащихся. В том числе — по их подготовке к военной службе. В Минобрнауки предлагают закреплять за школами воинские части и утвердить единый механизм взаимодействия между учебными заведениями и военными. Необходимо определить единые стандарты шефской работы и подготовить методические рекомендации.