СМИ: Трамп крайне недоволен работой Тиллерсона
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Дональда Трампа все больше раздражают действия его окружения из-за разногласий по политическим вопросам. В частности, Трамп недоволен госсекретарем Рексом Тиллерсоном, директором Национального экономического совета Гэри Коном. Также СМИ спрогнозировали конфликт президента с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.
Президент США Дональд Трамп все чаще бывает недоволен работой своих советников и помощников из-за противоречий по политическим вопросам, сообщила газета The Washington Post.
В частности, недовольство госсекретарем Рексом Тиллерсоном связано с вопросами американского присутствия в Афганистане, экономической блокады Катара и Кубы. Конфликт с директором Национального экономического совета Гэри Коном развился после событий Шарлотсвилле 12 августа. Трампу не понравилась реакция Кона на трагедию.
По данным газеты, в будущем неизбежна ссора "вспыльчивого" Трампа с главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Президенту не нравится, что СМИ пишут про него, не устраивает, как Келли общается с ним.
Ранее Трамп отправил в отставку главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса, пресс-секретаря Джона Спайсера и директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
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