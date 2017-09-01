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Президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско. По словам представителя Белого дома, глава государства не намерен обсуждать свое решение. Трампу были предоставлены несколько вариантов от его команды по нацбезопасности, и он лично решил закрыть консульство.

Президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Трампу предоставили несколько вариантов, подготовленных его командой по нацбезопасности, и он "лично принял это решение". Источник отметил, что обсуждать свое решение с российским лидером президент США не намерен.

"У президента нет планов обсуждать это решение", - сказал представитель Белого дома.

Накануне Госдепартамент США потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Данное решение стало ответом на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус.