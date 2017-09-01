В Москве возобновилась выдача виз США
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С 1 сентября в Москве возобновилась выдача американских неиммиграционных виз россиянам. В консульствах США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке пока операции заморожены. 23 августа Вашингтон приостановил выдачу виз в ответ на предложение России о сокращении дипмиссий.
В посольстве США в Москве 1 сентября начали выдавать американские неиммиграционные визы, там можно будет пройти собеседование, сообщает агентство "Москва".
Работа консульств Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке пока не возобновилась.
Посольство также напомнило, что россияне могут обратиться для получения американской визы в любую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве.
Ранее Москва предложила приравнять численность дипломатических миссий США и России. В ответ США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. В свою очередь в Госдепе утверждают, что пауза в получении виз связана с тем, что в генконсульствах не хватает людей для оформления документов.
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