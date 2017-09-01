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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний. Он пожелал всем успешного учебного года и хорошего настроения. Собянин также отметил, что хорошо помнит свои ощущения перед началом нового учебного года.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Помню это чувство сожаления, что кончается лето. И в то же время тянет в школу, где друзья и каждый день открытия. Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю успешного учебного года с хорошим настроением", - говорится в сообщении.

Начало нового учебного года отмечают миллионы школьников по всей России. В этом году 1,7 миллиона детей впервые сядут за парту.