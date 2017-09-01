Эксперт: я бы не позавидовал американским дипломатам

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Можно ли говорить, что Вашингтон развязал "дипломатическую войну" против России? Почему американцы идут на действия, которые недостойны статуса великой державы, каковой себя считают США? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Соколов

Следует ли Москве, которая пока реагирует сдержанно, ответить более жёстко на выпады Вашингтона? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с чрезвычайным и полномочным посланником в отставке Владимиром Соколовым.

"Я бы не позавидовал американским дипломатам, которые сейчас работают в секретариате ООН, потому что ежедневно эти вопросы будут к ним обращены. Я думаю, что до сих пор мы вели себя достаточно выдержанно. И это настрой сохраняется", - заявил Соколов.

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