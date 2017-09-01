В Южном Бутове мужчина выпал из окна квартиры и разбился
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На юге Москвы мужчина выпал из окна квартиры и разбился насмерть. По данным правоохранительных органов, его тело было обнаружено возле дома. Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.
Мужчина выпал из окна и разбился насмерть на юге столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Об обнаружении тела в районе дома 12 на улице Скобелевская в полицию сообщили граждане.
"Прибывшие на место полицейские обнаружили возле дома тело мужчины 1991 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Как выяснилось, гражданин выпал из окна квартиры", - сообщил источник.
По его словам, обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники Следственного комитета. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт обнаружения тела.