Число жертв урагана "Харви" возросло до 47 человек

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Уже 47 человек стали жертвами тропического шторма "Харви" на юге США. Ураган повредил более 100 тысяч домов, и стал самым разрушительным за последние 12 лет. Операция по поиску выживших продолжается, спасено 8,6 тысяч человек.

На юге США растет число жертв наводнений, которые вызвал тропический шторм "Харви", об этом сообщает телеканал CNN.

Уже 47 человек погибли от разгула стихии, ранее сообщалось о 30 жертвах. На данный момент операция по поиску выживших продолжается, спасено 8,6 тысяч человек.

За помощью обратились более 300 тысяч американцев, власти удовлетворили запросы на общую сумму 530 миллионов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к Конгрессу с просьбой выделить 5,9 миллиардов долларов для ликвидации последствий. Сообщается, что ураган и наводнения повредили более 100 тысяч домов.

Стихия ударила по Техасу в ночь на 26 августа. Ураган "Харви" назвали самым сильным за последние 12 лет. По данным СМИ, ликвидация последствий может обойтись штату в 40 миллиардов долларов. Накануне шторм обрушился на штат Луизиана, в регионе ввели режим чрезвычайного положения.

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