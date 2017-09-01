Собянин открыл новое здание школы в Хорошевском районе столицы

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В День знаний Сергей Собянин открыл новую школу в Хорошевском районе. Мэр подчеркнул, что школа оснащена всем необходимым для получения современного образования.

В День знаний мэр Москвы открыл новую школу в Хорошевском районе, передает АГН "Москва".

"Особенно поздравляю еще с одним праздником учащихся, родителей, преподавателей школы №1409, у которых сегодня еще один праздник - новоселье. Не только построена, я бы сказал - создана новая школа: создана с участием учащихся, преподавателей, которые вместе с проектировщиками, строителями проектировали и создавали эту школу", - отметил Собянин.

По словам мэра, учебное заведение оснащено всем необходимым для получения современного образования. "Я хотел пожелать ученикам получить прекрасные базовые знания, которые они понесут в свою взрослую жизнь, сказать огромное спасибо нашим учителям, которые создают в Москве одно из самых лучших и в России и в мире систем образования. С праздником, с Днем знаний, с наступающим Днем города!", - добавил Собянин.