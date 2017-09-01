Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

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Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который знаменует окончание хаджа. Президент отметил значимый вклад мусульманской общины в развитие страны и межнационального диалога, в воспитание молодежи.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманам России по случаю праздника Курбан-байрам, который знаменует окончание хаджа – паломничества к святым местам. Сообщение размещено на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил уникальность многовековых традиций, которые напоминают о крепких духовных корнях и преемственной связи мусульман.

Президент подчеркнул значимость вклада мусульманской общины в развитие страны и межнационального диалога, в воспитание молодежи.

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