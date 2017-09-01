Лавров: США исполняют индивидуальный брейк-данс

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Москва не ищет ссоры с Вашингтоном и готова к конструктивному сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Пока же, по словам министра, "вместо танго США исполняют в отношениях с Россией индивидуальный брейк-данс". В пятницу Вашингтон закрывает российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также два наших торговых представительства.

Табличка Open сменится на Closed уже в ближайшее время. Наше консульство в Сан-Франциско - старейшее в Америке. Именно здесь появилась первая российская дипмиссия еще в середине 19 века. В пятницу работа будет приостановлена. В консульстве сообщили, что закончат прием посетителей в час дня по местному времени, чтобы "паковать вещи", передает "ТВ Центр".

"Решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, так как значительная часть россиян имеет и американское гражданство. Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства – двое суток", - говорится на сайте дипмиссии.

Сообщение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско и двух торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке появилось накануне вечером. Общий тон всех официальных американских спикеров очевиден.

"Прямо сейчас мы требуем от российского правительства закрыть их генеральное консульство в Сан-Франциско, торговые отделения в Вашингтоне и Нью-Йорке. Процедура должна быть завершена до второго сентября. Мы предприняли решительные и взвешенные действия в ответ на действия России в начале этого года. Мы хотим остановить эту нисходящую спираль, чтобы двигаться дальше и укреплять наши двусторонние отношения. Мы будем искать возможности для этого, но мы также хотим добиться справедливости", - заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

О какой справедливости идет речь, какие действия Москвы в начале этого года вспомнила пресс-секретарь Белого дома, неясно. Напротив, именно уходящий президент Обама в конце 2016 года усугубил российско-американские отношения, выслав из страны наших дипломатов и арестовав дипсобственность. В Москве предлагали пути решения острых вопросов. Но новый президент Трамп, декламировавший перед выборами курс на перезагрузку отношений, ни шагу в этом направлении не сделал. Напротив, месяц назад подписал очередной пакет санкций. А на прошлой неделе Штаты приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. Правда, в пятницу процедура восстановлена. С утра у американского посольства в Москве очереди. Свои новые действия Вашингтон называет лояльными. На этот раз российские дипломаты из страны не выдворяются, к собственности диппредставительств вопросов нет. Все это накануне отметил госсекретарь США в телефонном разговоре с российским коллегой.

Очередной дипломатический укол в Вашингтоне нанесли за час до прилета в американскую столицу нового российского посла. Анатолий Антонов сдержанно отреагировал на известие, отметив, что в ситуации нужно спокойно разобраться. "без истерических порывов".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".