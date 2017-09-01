В Подмосковье автомобиль сбил пешехода и попал под грузовик

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На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода. После этого машина остановилась, и в нее врезался грузовик. В результате погибли пешеход и три человека в автомобиле Toyota Corolla.