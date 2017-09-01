09:57, 01 сентября 2017

В Подмосковье автомобиль сбил пешехода и попал под грузовик

Теги:  ДТП  жертвы  подмосковье  трасса

На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода. После этого машина остановилась, и в нее врезался грузовик. В результате погибли пешеход и три человека в автомобиле Toyota Corolla.

В Московской области на трассе М-4"Дон" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, передает "РИАМО".

Примерно в 03:00 Toyota Corolla сбила человека на дороге. После этого водитель остановился. Тут же в автомобиль врезался грузовик. В результате погибли пешеход, а также три человека в легковой машине.

Среди погибших мог быть ребенок.

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