В Подмосковье автомобиль сбил пешехода и попал под грузовик
Теги: ДТП жертвы подмосковье трасса
На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода. После этого машина остановилась, и в нее врезался грузовик. В результате погибли пешеход и три человека в автомобиле Toyota Corolla.
В Московской области на трассе М-4"Дон" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, передает "РИАМО".
Примерно в 03:00 Toyota Corolla сбила человека на дороге. После этого водитель остановился. Тут же в автомобиль врезался грузовик. В результате погибли пешеход, а также три человека в легковой машине.
Среди погибших мог быть ребенок.