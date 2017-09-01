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В мероприятиях по случаю одного из главных мусульманских праздников - Курбан-Байрама - приняли участие более 200 тысяч верующих. Охрану правопорядка в местах проведения религиозных обрядов обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Курбан-Байрам в Москве отпраздновали более 200 тысяч верующих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД столицы Юрия Титова.

"В мероприятиях на территории Москвы приняло участие более 200 тысяч верующих", - сказал он.

Охрану общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Титов отметил, что правоохранители не допустили нарушений.