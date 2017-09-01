В Замоскворецком суде начали допрашивать свидетелей по делу Улюкаева

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В Замоскворецком суде Москвы в пятницу начали допрашивать свидетелей по делу бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Экс-чиновник стал первым федеральным министром в современной истории России, которого задержали за коррупцию.