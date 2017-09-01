В Нижегородской области дорогу проложили через жилой дом

Теги: нижний новгород строительство Происшествие

Жители Нижегородской области, уехав из родного края на месяц, вернулись в совершенно незнакомое место. Там, где недавно был их дом, теперь проходит новая асфальтовая дорога. Разбирательства с местными чиновниками не приносят никаких результатов. Во всём винят несостыковку в документах.

Перекошенный сруб, который того и гляди свалится - все, что отсталость от дома Удаловых. Подходить к нему опасно для жизни. Пробираться внутрь по сломанным рамам и мебели еще опаснее, передает "ТВ Центр".

Удаловых не было дома всего месяц. Уезжали на заработки. Когда вернулись, часть избы - в руинах. А на ее месте - новая асфальтированная дорога. Все имущество пошло под каток. Бревна строители сложили вдоль обочины. А из комнат пропали шкафы, кровати и даже чугунные плиты от печки.

Дорогу через деревню начали строить еще полтора года назад. Но Удаловы и в страшном сне не могли увидеть свой дом в таком состоянии. Как никак, родительский еще с 1930 годов. И все документы на руках. Законные 20 соток. Но строителей деревянное препятствие, хотя и жилое, не смутило. Соседей, очевидно тоже. Валерия не понимает, как дорожники могли сломать их дом. И закатать половину участка в асфальт. И кто дал разрешение.

В абсурдной истории, с точки зрения чиновников, виноваты сами Удаловы. Якобы приезжали редко, вот и не доглядели. И у них тоже документы на руках. Земля принадлежит строительной организации. На вопрос, как так получилось, что у одного участка вдруг появились два владельца и кто лишил права на недвижимость Удаловых, только разводят руками. Пострадавшие обратились в суд. Пока суд думает, что делать, власти успели обвинить во всем дорожные карты. Мол, имеют погрешности, и когда давали разрешение на прокладку дороги, дом Удаловых просто не разглядели. Деревенский детектив и только.

Сейчас чиновники ищут выходы из этой самой ситуации. Возможно, предложат Удаловым, у которых теперь ни кола – ни двора, компенсацию. Пока же глава семьи решил перекрыть дорогу бревнами. Все же это его законный участок земли. Поставил палатку. Принес спальный мешок. Обустраивает ночлег. Для себя, жены, детей и собаки.

Водителям в пятницу приходится объезжать баррикаду по обочине. Семейный блокпост Удаловы отказываются снять до тех пор, пока власти не обеспечат их жильем.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".