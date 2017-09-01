Самолеты-разведчики 24 раза за неделю подлетали к границам России

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Российское Минобороны зафиксировало 24 разведывательных полета самолетов у границ нашей страны за неделю. На перехват целей было осуществлено восемь вылетов, говорится в отчете оборонного ведомства.

За неделю самолеты дежурных сил ПВО России восемь раз вылетали на перехват целей. За это время зафиксировано 24 полета летательных аппаратов, которые совершали разведку у границ России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

Кроме того, военное ведомство отмечает, что за неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 24 летательных аппарата.

Самая большая активность иностранных разведывательных самолетов была зафиксирована у западных границ России. Они совершили 16 полетов. На юго-западном направлении зафиксированы четыре полета, на восточном - три и еще один на арктическом направлении.