Лавров пообещал не оставить без реакции закрытие консульства в Сан-Франциско

Теги: Политика сша лавров россия консульство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог с США будет продолжен, однако Москва не оставит без ответа закрытие консульства в Сан-Франциско. По его словам, российская сторона отреагирует после анализа данного шага Вашингтона.

Россия не оставит без ответа закрытие консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ", - сказал он.

Накануне Госдепартамент США потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Данное решение стало ответом на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус.

Читайте также:

Трамп лично принял решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско

Консульство в Сан-Франциско прекратит прием посетителей 1 сентября