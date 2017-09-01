В Ленобласти из психбольницы сбежали убийцы

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В Ленинградской области двое осужденных за тяжкие преступления сбежали из психиатрической больницы, где они проходили принудительное лечение. Побег они совершили в ночь на 1 сентября через окно на первом этаже. По данным СМИ, семь лет назад из этой больницы сбежал националист Вячеслав Дацик.

В Ленинградской области полиция разыскивает двух опасных убийц, которые сбежали ночью из психиатрической больницы, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Гатчинском районе, преступники сбежали из палаты на первом этаже через окно, были одеты в больничные пижамы. Полицейские обнаружили сорванный навесной замок, а снаружи возле окна нашли подставную лестницу.

Известно, что беглецы – 33-летний житель Лодейнопольского района и 27-летний житель Подпорожья. Один осужден за убийство, второй — за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. В больнице они находились на принудительном лечении и были освобождены от уголовной ответственности.

По данным СМИ, семь лет назад из той же самой больницы сбежал националист Вячеслав Дацик, известный как "Рыжий Тарзан". Он смог добраться до Норвегии и попросить политическое убежище. Осло ответило отказом, а норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы и экстрадировал в Россию.

В 2012 году Дацика приговорили к пяти годам лишения свободы за нападения на салоны сотовой связи. После освобождения, Дацик совершил нападение на петербургские бордели, после чего вывел проституток и клиентов обнаженными на улицу. Его обвинили в разбое, нанесении побоев и нарушении неприкосновенности жилища. На данный момент он находится в СИЗО.

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