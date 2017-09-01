Лавров отказался баллотироваться на пост президента России

Теги: Политика путин студенты лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не собирается баллотироваться в президенты страны. Он также признался, что ему комфортно работать с действующим главой государства Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров не рассматривает себя в качестве кандидата на пост президента России. Об этом он сам рассказал на встрече со студентами МГИМО, отвечая на соответствующий вопрос, передает "Интерфакс".

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным", - рассказал министр.

По его словам, на внешнеполитическом фронте есть целый ряд задач, которые необходимо решить. "Я считаю это самым главным в своей жизни", - сказал он.

Действующий президент России Владимир Путин в августе обещал, что подумает об участии в выборах главы государства 2018 года.