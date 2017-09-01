Главного редактора "Аргументов и фактов" не пустили в Молдавию

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В издательском доме "Аргументы и факты" ждут от Молдавии разъяснений в связи с недопуском в страну главного редактора "АиФ" Игоря Черняка. По данным издания, при проверке документов в аэропорту у него изъяли паспорт и отказали во въезде в связи с тем, что он является журналистом.

Главного редактора "Аргументов и Фактов" Игоря Черняка не пустили в Молдавию. Об этом сообщили на странице издания в интернете. Издательский дом ожидает разъяснений от Кишинева.

"Накануне, 31 августа, главный редактор Издательского дома "Аргументы и Факты" Игорь Черняк прибыл в Кишинев с частным визитом. В аэропорту при проверке документов молдавские пограничники изъяли у него паспорт, заявив, что отказывают во въезде в страну, потому что он является журналистом", - рассказали в издании.

В издательском доме выразили озабоченность в связи с инцидентом, и выразили надежду, что данная ситуация является единичным случаем, а не официальной позицией молдавских властей по отношению к российским журналистам и "АиФ" в частности.

"ИД "АиФ" также надеется, что инцидент будет разрешен, а молдавская сторона предоставит соответствующие разъяснения по этому поводу", - говорится в комментарии издательского дома.

Отмечается также, что отказ во въезде получил гражданин России, владеющий крупным винодельческим предприятием в Молдавии, и еще несколько россиян, не работающих журналистами. Все они вылетели в Москву первым же рейсом и сейчас находятся в России.