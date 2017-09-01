Сход селя отрезал более 500 человек в горах Кабардино-Балкарии

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Мощный селевой поток сошел в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу. В результате отрезанными оказались более 500 человек, среди которых 133 иностранца. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, а в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный - Азау и смыло три пешеходных моста.

Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии. Среди них – 133 иностранца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Всего поток отрезал 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп. По уточненным данным, среди отрезанных селем в горах остались граждане 14 стран.

По данным ТАСС, участок федеральной трассы в Эльбрусском районе перекрыли после схода селя. Для ликвидации последствий и обеспечения безопасного проезда федеральными дорожниками привлечено более 10 единиц техники. Кроме того, специалисты приступили к проведению очистных и укрепительных работ на участках автодорог, попавших в зону схода селевых масс.

Рано утром, в 02:50 в пятницу в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод. В результате без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт.

Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, а в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный - Азау и смыло три пешеходных моста.