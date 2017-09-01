Власти Крыма: вещание украинских каналов на полуострове так и не началось

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В Крыму сообщили о провале киевской кампании по вещанию украинских каналов на полуострове. Власти сообщили, что никакого вещания, ни в тестовом режиме, ни на постоянной основе не обнаружили. Ранее Киев заявил о начале трансляции пяти своих телеканалов в Крыму.

Вещание украинских телеканалов в Крыму так и не началось, антикрымский проект Украины провалился, об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский, передает "Русская планета".

"Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет", - рассказал министр.

По словам Полонского, Киев может сколько угодно обманывать свой народ, поскольку крымчанам до этого нет никакого дела.

17 августа Киев заявил о начале тестовой трансляции пяти телеканалов на территории Крыма. 1 сентября мультиплекс должен был перейти на обычный режим работы, а с 1 ноября повыситься его мощность.

Украинское телевидение не вещает в Крыму с ноября 2015 года по поручению главы республики Сергея Аксенова.

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