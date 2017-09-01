К Земле приближается огромный астероид

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В пятницу жители Земли станут свидетелями уникального космического события. К нашей планете максимально приблизится астероид под названием "Флоренс". Его диаметр - четыре с половиной километра. Небесные тела таких масштабов подлетают к Земле всего раз в тысячу лет.

Флоренс - это один из самых крупных астероидов, которые находятся в Солнечной системе. И в эти дни он проходит по своей орбите на максимальном приближении к нашей планете. После того, как учёные открыли этот астероид, его сразу же внесли в категорию потенциально опасных для Земли. Его диаметр - почти 5 километров - по площади это сравнимо с небольшим городом, передает "ТВ Центр".

Астероид сейчас проходит на расстоянии около 7 миллионов километров от нашей планеты. По астрономическим меркам, это очень близко. И это та самая черта, ближе которой космические объекты становятся опасны для Земли.

Американское космическое агентство НАСА сообщило, что Флоренс станет крупнейшим за всю историю наблюдений астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к нашей планете.

Само по себе событие редкое. Как подсчитали учёные Астрономического института им. Штернберга, так близко от Земли Флоренс проходит всего раз в несколько тысяч лет.

Для астрономов это уникальная возможность внимательно изучить астероид, составить его радиопортрет. Астероид несёт в себе вещества, из которых, как из кирпичиков, складывались большие планеты нашей Солнечной системы. А значит, это поможет узнать, что находится в самых глубоких недрах нашей Земли.

Сергей Псурцев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".