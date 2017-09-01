Система образования Москвы полностью готова к началу учебного года

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К новому учебному году в столице открылось сразу пять новых школ. В пятницу утром в одной из них на севере Москвы побывал мэр города Сергей Собянин. Новое здание на Ходынском поле построено по индивидуальному проекту. Здесь будут обучаться 700 учеников.

Нарядные. Отдохнувшие. Счастливые. Два миллиона москвичей и студентов за лето зарядились энергией, чтобы с новыми силами приступить к учебному году. Для кого-то - к первому. Для кого-то - к последнему, передает "ТВ Центр".

В последний раз в последний класс 11-классников родные провожают со слезами гордости и немного грусти - потому что так быстро выросли. На праздничной линейке в гимназии №1409 с приветственным словом сегодня выступил мэр Москвы.

"Сегодня праздник всего нашего города, всей нашей страны. Поздравляю вас. Еще с одним праздником поздравляю учащихся, родителей, преподавателей школы 1409, у которых сегодня новоселье. Не только построена, я бы сказал, создана новая школа. Школа, которая оснащена всем необходимым для получения современного образования", - заявил Собянин.

4 этажа. Спортивная площадка. Просторные классы, оборудованные по последнему слову техники. "Электронный микроскоп. Он позволяет нам увидеть то, что мы даже не можем увидеть в учебниках на картинках", - рассказала ученица Галина Гейх.

Для учащихся этой школы 1 сентября началось не как обычно - не только с торжественной линейки и вопросов "как ты провел лето", но и с захватывающей экскурсии по новому зданию школы. Ученики лично принимали участие в проектировании школы, но готовое здание изнутри увидели только в пятницу.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".