Движение ограничат из-за фестиваля "Юбилей Москвы"

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В связи с проведением фестиваля "Юбилей Москвы" на следующей неделе в центре города будет перекрыто движение транспорта.

На следующей неделе в центре столицы ограничат движение транспорта. По одной полосе в каждую сторону будет закрыто движение на Тверской улице от Бульварного кольца до Охотного ряда и дальше - до Театральной площади. Общественный транспорт здесь будет ходить без изменений, передает "ТВ Центр".

Также для машин закроют Малый Гнездниковский и Никитинский переулки. Движение ограничат в ночь со вторника на среду, а вновь откроют в ночь с четверга на пятницу.