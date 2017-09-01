В КНДР назвали бессмысленной бравадой учения США и Южной Кореи

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В КНДР расценили совместные учения ВВС США и Южной Кореи как "бессмысленную браваду". Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, "американские захватчики и их марионетки" не скрывали агрессивности. В КНДР считают, что маневры были проведены в ответ на испытания баллистических ракет средней дальности.

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи являются "бессмысленной бравадой". Об этом написало центральное северокорейское информагентство ЦТАК.

"Американские захватчики и их марионетки провели учения по нанесению превентивного удара по КНДР, не скрывая своей агрессивности", - передает сообщение агентства ТАСС.

В КНДР подчеркнули, что маневры США и Южной Кореи являются "всего лишь бессмысленной бравадой" в ответ на испытания баллистической ракеты средней дальности, проведенной Пхеньяном 29 августа.

Накануне стратегические бомбардировщики и истребители США совместно с авиацией Южной Кореи провели совместные учения. Они нанесли удары по учебным целям, имитирующим северокорейские военные объекты.

"Вне зависимости от того, где, когда и каким образом Север предпримет военную провокацию, наш ответ вселит в него страх и заставит горько пожалеть о своих действиях", - заявили в командовании ВВС Южной Кореи по итогам учений.