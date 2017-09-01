Что посмотреть на фестивале, посвященном 870-летию Москвы

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Фестиваль, посвящённый 870-летию Москвы, в пятницу стартовал сразу на нескольких городских площадках. Он продлится до 10 сентября и покажет российскую столицу и в историческом аспекте, во всём многообразии её современной жизни.

Концерт классической музыки на Тверской площади посреди рабочего дня - зрелище весьма удивительное. Именно с такой ноты начинается масштабное празднование юбилея Москвы. На Тверской площади для любителей истории установят "генеалогические древа" с родословными известных московских семей. Поучаствовать в этом эксперименте и прикрепить фотографии своих родственников смогут и простые москвичи.

"Возможно, чья-то бабушка принимала участие в строительстве хлебозавода №9, в котором мы ели булку, а теперь там модный лофт и мы ходим туда покупать платья. И нам будет приятно, если люди смогут об этом рассказать и показать свои семьи, которые тоже приложили руку к тому, чтобы Москва стала такой, какую мы видим сегодня", - отметила представитель оргкомитета "Московские сезоны" Екатерина Костикова.

А Москва спортивная - у стен Кремля. Главный спецпроект - гигантский вейк-парк. для всех желающих, достаточно только предварительно записаться. По соседству еще одна водная забава - флоурайдинг. Скучать точно не придется.

Развлечения на любой вкус. К примеру, на Манежной площади можно будет сыграть в реальный футбол и в виртуальный. Те, кто к спорту равнодушен, точно найдут занятие себе по душе. Всего задействованы 39 площадок по всему городу. Тема выдающиеся москвичи различных эпох.

"Мы решили рассказать о наших великих москвичах, которые родились в Москве, и внесли большой вклад не только в развитие Москвы, страны, но и в целом, эти москвичи известны по всему миру. Москва всегда славилась своим гостеприимством. Поэтому в этот раз мы решили сделать более обширную программу, но и предложить нашим коллегам привезти в Москву все самое интересное и уникальное. Даже на Тверской площади есть много интересного. Ну а наши рестораторы приготовили очень интересное меню, связав его с историей Москвы", - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Кульминацией станет масштабное празднование дня рождения столицы уже в следующие выходные. По традиции главной улицей станет Тверская.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".