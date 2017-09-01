Допрос свидетелей по делу Улюкаева продолжится 5 сентября

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Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассмотрение дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева 5 сентября. В ходе заседания в пятницу были допрошены два свидетеля обвинения. Всего прокуратура заявила 30 свидетелей.

Допрос свидетелей по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 5 сентября. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на постановление Замоскворецкого суда столицы.

"Суд постановил: отложить заседание на 10:00 5 сентября", - огласила судья.

На заседании 1 сентября были допрошены два свидетеля обвинения – глава департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Всего прокуратура заявила 30 свидетелей со своей стороны.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" в ноябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти".