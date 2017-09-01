Задержанный за подготовку терактов в Москве признал вину в суде

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Один из задержанных 31 августа за подготовку терактов в Москве Муродбек Кодиров признал свою вину в Мещанском суде Москвы. При этом он заявил, что просит прощения и сожалеет о своих намерениях.

Муродбек Кодиров, который является одним из двух задержанных 31 августа за подготовку терактов в столице, признал свою вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, признаю вину. Я не виноват, прошу прощения, я был не прав, я сожалею", - сказал Кодиров перед заседанием Мещанского суда Москвы.

Накануне, 31 августа, ФСБ опубликовала видео задержания двух выходцев из Центральной Азии, планировавших атаки 1 сентября в Москве. Оба являлись членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Один из них планировал напасть на людей с холодным оружием, а другой - совершить самоподрыв.

Они были задержаны в тот же день. При обыске по месту проживания было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство, а также "предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления".