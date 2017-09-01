Таксист-лихач сбил инспектора ГИБДД и прокатил его на капоте. Видео

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В интернете появилось видео, где недалеко от аэропорта "Внуково" водитель такси грубо нарушил правила дорожного движения, сбил инспектора ГИБДД, прокатил его на капоте и снес шлагбаум. Роликом заинтересовались сотрудники полиции.

Полиция изучает видеозапись инцидента, где таксист сбил сотрудника ГИБДД возле столичного аэропорта "Внуково" и прокатил его на капоте, передает ТАСС.

На видео видно, как водитель переехал через ограждение, наехал на пытавшегося его остановить сотрудника ГИБДД, а затем прокатил его на капоте несколько метров. В конце безумный таксист снес шлагбаум.

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