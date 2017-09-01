Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве арестован

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Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта в столице 1 сентября. Ранее о заключении Муродбека Кодирова под стражу ходатайствовала ФСБ. По данным спецслужб, подозреваемый собирался совершить самоподрыв в месте массового скопления людей.

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве 1 сентября Муродбек Кодиров арестован на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Мещанского суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Кодирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября", - огласила судья.

Накануне сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в столичном регионе 1 сентября. Один из задержанных планировал напасть на людей в общественных местах, используя холодное оружие, второй – Муродбек Кодиров – собирался взорвать себя в толпе.