Путин рассказал о "внутреннем ядерном реакторе" россиян

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Новому российскому поколению нужно быть качественно лучше своих предшественников. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока в Ярославле. Президент также выразил уверенность, что у российского народа существует "внутренний ядерный реактор", который позволяет стране развиваться.

С началом учебного года всех учащихся, родителей и педагогов поздравил Владимир Путин. Президент прибыл в Ярославль. Там в пятницу открылся форум профессиональной навигации "Проектория", передает "ТВ Центр".

В нем принимают участие более миллиона школьников. Для них Владимир Путин провел открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Именно вопросы дальнейшего развития страны стали наиболее актуальными. Глава государства отметил: задача молодого поколения принципиально сделать новый шаг.

"Ваша задача не просто сделать новое, это само собой разумеется, оно и будет новом на базе того, что создано раньше. Ваша задача сделать принципиально новый шаг. Жизнь она, как говорят, сложна и многообразна. Она всегда сложна с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная. Но сегодня посмотрите, как активно развивается мир. Вам, тем, кто сейчас вступает в активную жизнь, нужно иметь это в виду, знать и добиваться не просто лучших результатов, чем прошлые поколения, а качественно лучших. И не только по сравнению с тем, что было сделано в нашей стране, а и по сравнению с нашими конкурентами во всем мире", - заявил Путин.

По словам президента, внутренний ядерный реактор народа позволяет России постоянно развиваться. "Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то - это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, которая толкает нашу страну вперед", - сказал он.