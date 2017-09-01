В Кремле рассказали, что думают о женщине-президенте

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В Кремле пока не думали об участии женщины в президентских выборах. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что администрация президента рассматривает возможность выдвижения нескольких женщин в качестве кандидаток на пост главы государства, в частности, Ксению Собчак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле еще не думали об участии женщин в президентских выборах, сообщили "Ведомости".

Ранее газета написала, что администрация президента рассматривает 5-7 кандидатур женщин, которые смогут выступить соперниками нынешнему главе России на президентских выборах. В частности, рассматривались кандидатуры председателя Социал-демократического союза женщин России Натальи Великой, лидера Национального родительского комитета Ирины Волынец и члена центрального совета партии Ирины Петеляевой, а также три депутата из "Справедливой России".

Один из источников выразил мнение, что идеальным кандидатом может оказаться Ксения Собчак. При этом сама телеведущая, как передает Газета.ru, назвала себя независимым человеком и не собирается идти в политику.

"Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", - написала Собчак в своем Instagram.

В президентских выборах женщины участвовали всего два раза: в 2000 году глава ЦИК Элла Памфилова (1,01% голосов) и в 2004 году политик Ирина Хакамада (3,84%).

Выборы нового главы государства в России состоятся в марте 2018 года. Официально об участии в президентской гонке объявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Анатолий Баташев ("Зеленые"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Антон Баков ("Монархическая партия"), а также самовыдвиженец Алексей Навальный. "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ с кандидатами еще не определились.

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