Путин рассказал школьникам о важности беспилотного транспорта

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Разработка беспилотного транспорта является одним из важнейших направлений как в сфере обороноспособности страны, так и в сфере экономики, заявил Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока в Ярославле. По словам президента, Россия должна сделать уклон на разработку авиационных беспилотников с большой нагрузкой.

Разработка беспилотного транспорта является одним из важнейших направлений в сфере экономики и в обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока в Ярославле, передает "МИР24".

Глава государства уверен, что Россия должна сделать уклон на разработку авиационных беспилотников с большой нагрузкой. Беспилотные аппараты могут применяться в автотранспорте, космосе и военной сфере, добавил Путин.

"Войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой стороны. Тогда останется только сдаться в плен", - сказал президент.

Ранее Путин поздравил с началом учебного года всех учащихся, родителей и педагогов. Президент прибыл в Ярославль. Там в пятницу открылся форум профессиональной навигации "Проектория". В ходе мероприятия глава государства рассказал о "внутреннем ядерном реакторе" россиян.

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