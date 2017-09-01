Коалиция США признала гибель еще 61 мирного жителя в Сирии и Ираке

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Коалиция во главе с США признала гибель 61 мирного жителя во время ударов в Сирии и Ираке. Таким образом, общее число жертв авиаударов увеличилось до 685 человек.

Самолеты коалиции во главе с США виноваты в гибели еще 61 мирного жителя в Сирии и Ираке. Люди стали жертвами авиаударов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении командования коалиции.

Таким образом, число признанных жертв среди мирного населения достигло 685 человек с того момента, как она начала наносить авиаудары по позициям запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в августе 2014 года.

Ранее в июле коалиция провела расследование 37 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов. В итоге она признала 13 сообщений об инцидентах, в ходе которых погиб 61 человек.

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