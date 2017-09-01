Новый клип "Ленинграда" набрал более 3 млн просмотров

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Новый музыкальный ролик группы "Ленинград" набрал более трех миллионов просмотров менее чем за сутки. Клип под названием "Ч.П.Х" был опубликован на YouTube 31 августа. В видео снялись сами музыканты группировки, а также футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров и рэпер ST.

Новый клип музыкальной группы "Ленинград" набрал более трех миллионов просмотров менее чем за сутки. Об этом сообщает Газета.ru.

Видеоролик под названием "Ч.П.Х" был опубликован на YouTube 31 августа. В видео снялись сами музыканты группировки, в том числе лидер Сергей Шнуров, а также футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров и рэпер Александр Степанов (известный под псевдонимом ST).

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров спел песню "Экспонат" для попугая в калининградском зоопарке. Самку сине-желтого ары по кличке Моника орнитологи отучают от вредных привычек с помощью музыки. Из всех мелодий большего всего попугаю понравилась песня про "лабутены".

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