Порошенко внес Россию в список государств миграционного риска

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об усилении контроля на границе. В частности документ предусматривает фиксацию биометрических данных иностранных граждан. Согласно указу, Россия вносится в список государств миграционного риска.

На Украине будет усилен контроль за иностранцами и лицами без гражданства, пересекающими границу государства. Соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко.

Документ предусматривает принятие комплексных мер по усилению контроля за въездом и выездом иностранцев, в том числе граждан России и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания на территории Украины. Правительству поручено принять меры по совершенствованию порядка регистрации по месту жительства и по месту пребывания на территории Украины для граждан государств миграционного риска.

"Согласно указу кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Правительству также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного уведомления о въезде на территорию государства; осуществления въезда и выезда иностранцами, в том числе россиянами по загранпаспортам с бесконтактным электронным носителем. В трехмесячный срок необходимо принять меры по созданию центров административных услуг вблизи пограничных пропускных пунктов. Также правительство должно обеспечить работу национальной системы биометрической верификации и идентификации к 1 января 2018 года. В связи с этим, кабмину необходимо решить вопрос с ресурсным обеспечением фиксации биометрических данным иностранцев, в том числе россиян, при пересечении границы.