Путин предложил школьникам написать сочинение о будущем России
Президент России Владимир Путин предложил тему итогового сочинения для одиннадцатиклассников – "Россия, устремленная в будущее". Главе государства интересно узнать, какой школьники видят свою страну на рубеже 40-50-х годов.
Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока предложил школьникам написать сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее" и представить, как будет выглядеть страна в 40-х - 50-х годах. Об этом сообщает Газета.Ru.
"Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться", - сказал Путин, обращаясь к учащимся в ходе открытого урока в Ярославле.
Ранее Путин провел открытый урок целеполагания "Россия, устремленная в будущее" на форуме "Проектория". Он поздравил учащихся и педагогов с 1 сентября.
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