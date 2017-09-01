Путин предложил школьникам написать сочинение о будущем России

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Президент России Владимир Путин предложил тему итогового сочинения для одиннадцатиклассников – "Россия, устремленная в будущее". Главе государства интересно узнать, какой школьники видят свою страну на рубеже 40-50-х годов.

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока предложил школьникам написать сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее" и представить, как будет выглядеть страна в 40-х - 50-х годах. Об этом сообщает Газета.Ru.

"Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться", - сказал Путин, обращаясь к учащимся в ходе открытого урока в Ярославле.

Ранее Путин провел открытый урок целеполагания "Россия, устремленная в будущее" на форуме "Проектория". Он поздравил учащихся и педагогов с 1 сентября.

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