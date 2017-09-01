В Костромской области задержали трех человек из-за операций с биткоинами

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В Костромской области МВД совместно с ФСБ задержало группу из трех человек за незаконную банковскую деятельность из-за операций с биткоинами. По версии полиции, злоумышленники нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты. Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Дело направили в суд.

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении группы из трех человек, которые, по версии МВД, нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты. Подозреваемых задержали в ходе совместной операции с ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.

Они осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов. Фигуранты через счета и учетные записи в интернете незаконно обналичили более 500 миллионов рублей.

Дело против троих задержанных возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Все они отпущены под подписку о невыезде.

Ранее Генпрокуратура объявила, что считает криптовалюты "денежным суррогатом".

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