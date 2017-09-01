У детского сада в Екатеринбурге произошла стрельба
Теги: стрельба екатеринбург Происшествие
Неизвестный начал стрелять по прохожим у детского сада в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадал, как минимум, один человек. Стрелок скрылся с места происшествия. С ситуацией разбираются сотрудники правоохранительных органов.
В Екатеринбурге у детского сада на улице Советская произошла стрельба. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости.
По данным полиции, неизвестный начал стрелять из пневматического пистолета. Есть пострадавшие.
Как сообщает сайт "Ура.ру", в результате стрельбы пострадал мужчина. Стрелок скрылся с места происшествия.