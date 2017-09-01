У детского сада в Екатеринбурге произошла стрельба

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Неизвестный начал стрелять по прохожим у детского сада в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадал, как минимум, один человек. Стрелок скрылся с места происшествия. С ситуацией разбираются сотрудники правоохранительных органов.