В Москве в субботу объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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Желтый уровень опасности объявлен в столице 2 сентября из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Данный уровень опасности также объявлен и на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 2 сентября из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Данный уровень опасности также объявлен и на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.

В Гидрометцентре отметили, что в субботу в столице ожидается переменная облачность, местами туман и местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса.

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