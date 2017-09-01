В Москве в субботу объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
Теги: метеоролог москва туман Погода
Желтый уровень опасности объявлен в столице 2 сентября из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Данный уровень опасности также объявлен и на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 2 сентября из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Данный уровень опасности также объявлен и на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.
В Гидрометцентре отметили, что в субботу в столице ожидается переменная облачность, местами туман и местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса.
Читайте также:
У детского сада в Екатеринбурге произошла стрельба
В Костромской области задержали трех человек из-за операций с биткоинами
Новый клип "Ленинграда" набрал более 3 млн просмотров
К Земле приближается огромный астероид