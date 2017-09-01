Центробанк оценил расходы на санацию "Открытия"

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Общая сумма средств, необходимых для оздоровления "Открытия", предварительно оценивается в 250-400 миллиардов рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Средства придется потратить на поддержку страховой компании "Росгосстрах" и завершение санации банка "Траст".

Банк России предварительно оценил расходы на оздоровление банка "Открытие", где ранее была введена временная администрация. Как сообщил в интервью Reuters зампред регулятора Василий Поздышев, на санацию финансовой корпорации, предварительно, понадобится 250-400 миллиардов рублей.

Представитель ЦБ отметил, что значительные средства придется потратить на поддержку страховой компании "Росгосстрах" и завершение санации банка "Траст". Остальное пойдет на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка "ФК Открытие".

Поздышев также рассказал, что временная администрация "Открытия" уже приостановила ряд сделок ФК. ЦБ изучает их вместе с акционерами.

"Временная администрация приостановила определенное количество сделок, которые сейчас находятся на особом контроле, так и некоторые сделки, которые были заключены за считанные дни до ввода временной администрации", - сказал Поздышев. Пока у ЦБ нет информации, были ли какие-то активы выведены из банка перед его санацией.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка ФК "Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

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