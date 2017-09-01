В Брюсселе отказались от одноразовых пластиковых пакетов

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В столице Бельгии решили полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов. С 1 сентября запрещается их распространение во всех торговых точках. Администрация Брюсселя объяснила отказ от одноразовых пакетов желанием бороться против загрязнения окружающей среды.

Власти Брюсселя полностью отказались от использования одноразовых пластиковых пакетов. Об этом сообщает "Русская планета".

С 1 сентября в столице Бельгии запрещается их распространение во всех торговых точках. Однако до конца осени магазины все еще могут продавать пакеты, которые приобрели до начала сентября. Новые правила касаются всех торговых точек города.

При этом многоразовые пластиковые пакеты толщиной более 50 микрон можно будет и дальше продавать покупателям. Администрация Брюсселя объяснила отказ от одноразовых пакетов желанием бороться против загрязнения окружающей среды.