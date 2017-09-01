Спасатели эвакуировали 40 человек из зоны схода селя в Приэльбрусье

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Вертолеты МЧС эвакуировали из зоны ЧС на месте схода селевого потока в Кабардино-Балкарии 33 иностранных туриста и семь граждан России. Все они доставлены в город Тырныауз.

Спасатели на вертолетах эвакуировали 40 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Среди эвакуированных есть иностранцы, передает ТАСС.

Мощный селевой поток сошел в пятницу в Эльбрусском районе с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод. На территории региона введен режим ЧС

Во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев.

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