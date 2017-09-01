Гэндальф из "Властелина колец" поддержал Серебренникова

Теги: Культура великобритания актер режиссер серебренников

Иэн Маккеллен выразил поддержку Кириллу Серебренникову. По словам британского актера, он "был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к домашнему аресту режиссера". Маккеллен также уверен, что выражает мнение всего артистического сообщества Великобритании.

Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в серии фильмов "Властелин колец", поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, которого поместили под домашний арест по делу о хищении 68 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне кажется невероятным, что Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех "Гоголь-центра". Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту", - отметил Маккеллен.

Актер уверен, что выражает мнение всего артистического сообщества Великобритании. Маккеллен также призвал всех оказать поддержку Серебренникову и дать режиссеру возможность продолжить работу в кино и "Гоголь-центре".

Ранее Басманный суд столицы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Сам Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его.

Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило на театральный проект "Платформа". 22 августа Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Песков призвал не политизировать дело Серебренникова

Суд проверит законность отправки под домашний арест Серебренникова

На Серебренникова надели электронный браслет

Мединский назвал дело Серебренникова "печальной историей"

Суд отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября