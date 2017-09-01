Путину во время прогулки по Волге показали новейшие катера
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Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новейшие туристические катера. Глава государства вместе с руководителем региона совершил небольшую прогулку по Волге на теплоходе "Россия".
Владимир Путин совершил прогулку по Волге и осмотрел новейшие туристические катера, передает ТАСС.
Глава государства вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым совершил небольшую прогулку на теплоходе "Россия". Путин вместе с Мироновым вышел на верхнюю палубу, где врио губернатора области провел для президента небольшую экскурсию.
Руководитель региона показал Путину продукцию ярославской компании "Паритет". Предприятие разработало и производит новейшие туристические катера на воздушных крыльях.
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