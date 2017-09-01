Путину во время прогулки по Волге показали новейшие катера

Новые патрульные катера "Лукер" во время демонстрации ходовых качеств

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Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новейшие туристические катера. Глава государства вместе с руководителем региона совершил небольшую прогулку по Волге на теплоходе "Россия".